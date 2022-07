Il governo “vede” i giovani stesi sul divano con le canne in mano e il reddito di cittadinanza in tasca (Di venerdì 1 luglio 2022) Legalizzare la cannabis e regalare la cittadinanza: queste sono le priorità del governo Draghi. In Europa c’è la guerra. In Italia preoccupa l’emergenza siccità, la benzina ha superato di nuovo i due euro al litro e nessuna idea di costruzione di futuro si prospetta all’orizzonte per i giovani. Eppure, chi siede sulle poltrone dell’esecutivo, invece di pensare a come trovare una quadra per lavoro, tasse e stipendi, impegna il Parlamento con temi che non rappresentano in alcun modo una priorità. La discussione sulla cannabis È iniziata alla Camera la discussione sulla proposta di legge che mira a modificare la disciplina sulla cannabis. Consentire la coltivazione e la detenzione di quattro piante di marijuana idonee alla produzione di sostanze stupefacenti è ciò che in un momento delicato come questo interessa davvero a Pd e 5Stelle. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Legalizzare la cannabis e regalare la: queste sono le priorità delDraghi. In Europa c’è la guerra. In Italia preoccupa l’emergenza siccità, la benzina ha superato di nuovo i due euro al litro e nessuna idea di costruzione di futuro si prospetta all’orizzonte per i. Eppure, chi siede sulle poltrone dell’esecutivo, invece di pensare a come trovare una quadra per lavoro, tasse e stipendi, impegna il Parlamento con temi che non rappresentano in alcun modo una priorità. La discussione sulla cannabis È iniziata alla Camera la discussione sulla proposta di legge che mira a modificare la disciplina sulla cannabis. Consentire la coltivazione e la detenzione di quattro piante di marijuana idonee alla produzione di sostanze stupefacenti è ciò che in un momento delicato come questo interessa davvero a Pd e 5Stelle. ...

