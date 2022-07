Pubblicità

ilpost : «I pronomi contano» -

01Net

Per noi le personepiù di ogni altra cosa e ci preoccupiamo di coloro con cui lavoriamo e ...sui biglietti da visita, bagni gender - neutral in ufficio. Ha inoltre portato avanti ...... mi rendo conto che, anche in questa lingua che limita il genere aie a pochi rari ... appunto, un saggio " perché si dice che le dimensioni nonma ci si comporta invariabilmente come se ... CSR, byrd: il fulfillment sostenibile è il futuro dell’ecommerce