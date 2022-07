Francesco Gabbani sabato 2 luglio al castello di Udine (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo il grande successo di Max Gazzè dello scorso anno, torna il grande concerto della Notte Bianca di Udine, con protagonista un grande nome della musica e del cantautorato italiano. Domani, sabato 2 luglio, sul palco del castello di Udine, con inizio alle 21.30, sarà il vincitore di due Sanremo consecutivi (prima nelle “nuove proposte” e poi fra i “big”, primo fra tutti a farlo), la star di “Occidentali’s Karma”, “Viceversa”, “Tra le granate e le granite” e “Amen”, Francesco Gabbani a emozionare il pubblico con quello che è anche l’unico concerto estivo in Friuli Venezia Giulia della sua nuova tournée live. A Udine Gabbani presenterà dal vivo il suo nuovo progetto discografico “Volevamo Solo Essere Felici“, uscito ad aprile, oltre a ... Leggi su udine20 (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo il grande successo di Max Gazzè dello scorso anno, torna il grande concerto della Notte Bianca di, con protagonista un grande nome della musica e del cantautorato italiano. Domani,, sul palco deldi, con inizio alle 21.30, sarà il vincitore di due Sanremo consecutivi (prima nelle “nuove proposte” e poi fra i “big”, primo fra tutti a farlo), la star di “Occidentali’s Karma”, “Viceversa”, “Tra le granate e le granite” e “Amen”,a emozionare il pubblico con quello che è anche l’unico concerto estivo in Friuli Venezia Giulia della sua nuova tournée live. Apresenterà dal vivo il suo nuovo progetto discografico “Volevamo Solo Essere Felici“, uscito ad aprile, oltre a ...

