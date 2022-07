Fan di F-Zero compra 40mila euro di azioni Nintendo per chiedere se ci sarà un sequel (Di venerdì 1 luglio 2022) Un anonimo appassionato della serie ha pagato a peso d'oro la possibilità di poter porre una domanda al presidente Shuntaro Furukawa Leggi su wired (Di venerdì 1 luglio 2022) Un anonimo appassionato della serie ha pagato a peso d'oro la possibilità di poter porre una domanda al presidente Shuntaro Furukawa

Pubblicità

andreastoolbox : Fan di F-Zero compra 40mila euro di azioni Nintendo per chiedere se ci sarà un sequel | Wired Italia - PHOENIXBISHOP : e nei vostri discorsi del cazzo dovete menzionare pure jean conoscendo letteralmente zero su di lei vabbè ma cosa m… - htlsun : RT @cinnmnqirll: @htlsun se shameless avesse zero fan io sarei morta - cinnmnqirll : @htlsun se shameless avesse zero fan io sarei morta - louisloves_28 : RT @91LouisSun: se lhl ha 1000 fan io sono una di quelle, se lhl ha 100 fan io sono una di quelle, se lhl ha 10 fan allora sono una di quel… -