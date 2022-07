Ercolano | trova mezzo chilo di droga in casa e fa denunciare il figlio

Pubblicità

Fanpage.it

... e poi Paestum, Positano, Ravello,e... la mozzarella di bufala "È una tragedia tutto ... infatti, il pomeriggio è dedicato al Giardino di Minerva, un orto botanico che sinel cuore di ......sua inseparabile Vespa sulle strisce bianche per prestare soccorso ai bisognosi ma al ritorno non lapiù. Uno choc per il volontario della Croce Rossa, Ciro Ascione, studente 19enne di,... Litiga con sconociuto che gli spacca una bottiglia di vetro in testa: 34 enne in ospedale a Ercolano Sono padre e figlio al centro di questa brutta storia avvenuta nelle scorse ore a Ercolano. L’anziano genitore, dopo aver scoperto nella camera del figlio venticinquenne un involucro contenente mariju ...PORTICI. Parcheggia la sua inseparabile Vespa sulle strisce bianche per prestare soccorso ai bisognosi ma al ritorno non la trova più. Uno choc per il volontario della Croce Rossa, ...