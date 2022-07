Diana Spencer | la Principessa del Popolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 luglio 2022) Nata il 1 luglio 1961 a Sandringham,è rimasta nella storia come una delle donne più influenti di sempre. Dal 1981 al 1996 fu la consorte del Principe Carlo, erede al trono del Regno Unito. La sua vita fu caratterizzata da diversi eventi molto importanti: l’ingresso nella famiglia reale, il successivo divorzio e la tragica morte avvenuta il 31 agosto 1997. Quest’ultimo fu un fatto che sconvolse il mondo intero, non solo per le circostanze sospette in cui si verificò, ma anche perché Lady D. era fortemente amata dal suo. La vita nella famiglia reale Il matrimonio con Carlo, avvenuto il 29 luglio 1981, fu un evento eccezionale a cui assistettero più di 700 milioni di persone., diventata ufficialmente ladel Galles, si trasferì come di consueto a Buckingham ...