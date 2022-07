Covid, l'occupazione delle aree mediche a +7% rispetto a un anno fa (Di venerdì 1 luglio 2022) commenta Resta stabile al 3% rispetto a un anno fa la percentuale dei malati di Covid ricoverati in terapia intensiva, mentre sale del 7%, al 10%, quella dei posti letto occupata da pazienti positivi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 luglio 2022) commenta Resta stabile al 3%a unfa la percentuale dei malati diricoverati in terapia intensiva, mentre sale del 7%, al 10%, quella dei posti letto occupata da pazienti positivi ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Covid, aumento di Rt e incidenza. Salgono i tassi di occupazione di terapia intensiva e reparti ordinari - fanpage : La pandemia di Covid morde ancora L’occupazione dei reparti di terapia intensiva è in crescita in 4 Regioni - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'occupazione delle aree mediche a +7% rispetto a un anno fa #covid #sicilia #basilicata #agenas - AnsaSardegna : Covid: incidenza sopra 900 in Sardegna e intensive al 4,9%. In area medica l'occupazione dei posti letto si ferma a… - MediasetTgcom24 : Covid, l'occupazione delle aree mediche a +7% rispetto a un anno fa #covid #sicilia #basilicata #agenas -