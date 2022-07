Calciomercato Palermo, le strategie di mercato aspettando lo sceicco (Di venerdì 1 luglio 2022) Momenti di attesa per il Calciomercato del Palermo, che aspetta il momento giusto per iniziare a muovere le trattative che gli permetteranno di rimanere in Serie B. Almeno nei piani di inizio stagione. I rosanero, dopo anni di purgatorio, sono finalmente tornati nella serie cadetta e cercano di tornare in Serie A, da dove mancano da troppo tempo. Sono proprio la storia e la situazione del Palermo ad aver convinto lo sceicco del City Group ad acquistarlo. Di conseguenza, si aspetterà il closing per ufficializzare alcuni colpi importanti. Inoltre, il Palermo dovrà stare attento e difendere i suoi pupilli dagli attacchi delle altre squadre. Il Perugia di Castori è fortemente interessato a Luperini, che ha già apprezzato doti e spessore del ragazzo nella comune esperienza professionale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Momenti di attesa per ildel, che aspetta il momento giusto per iniziare a muovere le trattative che gli permetteranno di rimanere in Serie B. Almeno nei piani di inizio stagione. I rosanero, dopo anni di purgatorio, sono finalmente tornati nella serie cadetta e cercano di tornare in Serie A, da dove mancano da troppo tempo. Sono proprio la storia e la situazione delad aver convinto lodel City Group ad acquistarlo. Di conseguenza, si aspetterà il closing per ufficializzare alcuni colpi importanti. Inoltre, ildovrà stare attento e difendere i suoi pupilli dagli attacchi delle altre squadre. Il Perugia di Castori è fortemente interessato a Luperini, che ha già apprezzato doti e spessore del ragazzo nella comune esperienza professionale ...

GiovaAlbanese : #Castagnini confermato nel ruolo di direttore sportivo del #Palermo: era solo un passaggio formale dovuto. Ora il p… - GiovaAlbanese : Il City Group ha deciso: la prima trattativa di #calciomercato sarà per Matteo #Brunori, 5 milioni per la #Juventus… - TUTTOJUVE_COM : Juve-Palermo, possibile affare triplo? Brunori resta la priorità per i rosanero - WiAnselmo : RT @Mediagol: Calciomercato Palermo, non solo N. Caviglia: piace l’under 21 Stramaccioni. Vicari… - Mediagol : Calciomercato Palermo, non solo N. Caviglia: piace l’under 21 Stramaccioni. Vicari… -