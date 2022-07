Calciomercato Napoli, ad un passo la cessione di Luperto (Di venerdì 1 luglio 2022) Luperto vicino all’Empoli: può essere ceduto a titolo definitivo, la cifra Sebastiano Luperto può restare a Empoli. Il centrale difensivo è tecnicamente rientrato al Napoli dopo la scadenza del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 1 luglio 2022)vicino all’Empoli: può essere ceduto a titolo definitivo, la cifra Sebastianopuò restare a Empoli. Il centrale difensivo è tecnicamente rientrato aldopo la scadenza del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, fatta per il rinnovo di Alex #Meret - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - TuttoCalcioo_ : #Gaetano e #Fagioli non riscattati dalla #Cremonese. #SerieA #Calciomercato #Napoli - djrenyx : RT @LeBombeDiVlad: ?? UFFICIALE - #Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del #Napoli ?? Contratto depositato #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerc… -