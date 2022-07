Pubblicità

TgrRai : RT @TgrRaiSardegna: Da sabato nuova ondata di calore in #Sardegna. Il vento di maestrale ha portato solo una breve tregua. Ancora allerta p… - TgrRaiSardegna : Da sabato nuova ondata di calore in #Sardegna. Il vento di maestrale ha portato solo una breve tregua. Ancora aller… - ReteVeneta : BASSANO DEL GRAPPA | SOLO UN BREVE ACQUAZZONE, IL CALDO NON DA’ TREGUA - infoitinterno : Meteo, 29 giugno con 40 gradi al Sud, breve tregua al Centro - ErasmoDAngelis : RT @meteoredit: #29giugno Dopo una breve tregua, ancora #caldo sull'Italia a inizio luglio ?????. ??? Le ultime previsioni: -

BergamoNews.it

Unaarmata, insomma. Perché nonostante tutto, la tensione resta alta. Perché da una parte c'... Le polveri potrebbero riaccendersi a. Il governo infatti non ha intenzione di modificare la ...Per questo potrebbero ottenere guadagni territoriali solo neltermine, con il rischio che la ... Non c'è. Viene bombardato assolutamente tutto ", ha confermato il governatore ucraino del ... Breve tregua tra nubi e possibili rovesci: poi torna il sole con temperature in rialzo Entro dieci giorni le riserve lombarde, senza pioggia, saranno finite. I coltivatori: perdite fino al 50 per cento ...Una giornata sulle montagna russe: prima i parlamentari spingono per l’addio al governo, poi si raffreddano dopo la mano tesa del premier. Floridia correrà alle primarie per il campo largo in Sicilia ...