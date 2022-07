Aia | cinque arbitri promossi in Serie A | c’è la prima donna Trentalange | “Stagione anomale e complessa”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 luglio 2022) Una lunga e faticosaè appena terminata, ma una nuovaprende il via oggi. Presso l’Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano, l’Associazione Italianaha tenuto una conferenza stampa per presentare la Formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali per laSportiva 2022/2023. E sonogliche sono statidalla Can C alla Can e che vedono il sogno dellaA ad un passo: si tratta di Ermanno Feliciani, Maria Sole Ferrieri Caputi, Matteo Gualtieri, Daniele Perenzoni e Daniele Rutella. Per lavolta un arbitrodunque farà il suo esordio nella massima categoria di calcio, “un momento storico” come ha sottolineato il presidente dell’Aia Alfredo ...