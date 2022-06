Wimbledon 2022 | Swiatek perde un set ma avanza al terzo turno | fuori Pliskova

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 giugno 2022) Quarta giornata diche in campo femminile regala meno sorprese rispetto a quanto era accaduto finora. In realtà un’illustre eliminazione, almeno sulla carta, c’è stata, ed è quella di Karolina, numero sette del ranking e finalista lo scorso anno sui prati dei Championships. Ma sorpresa fino ad un certo punto, considerando la stagione complicata che sta vivendo la tennista ceca, che tra l’altro aveva perso contro Katie Boulter già pochi giorni fa a Eastbourne. Oggi la wild card di casa si è ripetuta, questa volta in rimonta, con il punteggio di 3-6 7-6(4) 6-4, garantendosi uncontro Harmony Tan. La francese di origine asiatica dopo aver eliminato Serena Williams si è confermata contro l’ispanica Sorribes-Tormo in due set. Uno dei match più attesi era quello tra ...