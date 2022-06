Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 30 GIUGNOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATERMINATI I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, VIA DI PRATICA E’ STATA RIAPERTA IN DIREZIONEPER CHI PERCORRE LA A12-TARQUINIA, SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME TRAOVEST E FREGENE, IN DIREZIONEMODERARE LA VELOCITA’ PER LA PRESENZA DI FUMO CHE INVADE LE ENTRAMBE LE CARREGGIATE SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, SIA IN ESTERNA SIA IN INTERNA USCIAMO DASULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI DA CASTELNO A VIA MONTE D’ORO, PER TRAFFICO, IN DIREZIONE LATINA ORA IL ...