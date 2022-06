Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 30 GIUGNOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAANCORA CHIUSA VIA DI PRATICA IN DIREZIONEPER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA DALLA ROTATORIA A VIA FRATELLI BANDIERA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA IN ESTERNA CODE PER CURIOSI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA NEL COMPLESSO CIRCONE E’ SCORREVOLE, AL MOMENTO, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA ROOMA-FIUMICINO PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA APPIA PER LAVORI CODE DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE, VERSO IL CENTRO IN CHIUSURA IL ...