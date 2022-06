Ultime Notizie – Strage Viareggio, appello bis: Moretti condannato a 5 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel processo di appello bis per la Strage ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009 che costò la vita a 32 persone dopo il deragliamento e l’esplosione di un treno che trasportava gpl, l’ex ad di Ferrovie dello Stato e Rfi Mauro Moretti, che è uno dei 16 imputati, è stato condannato a 5 anni. La procura generale aveva chiesto per Moretti una condanna a 6 anni e 9 mesi. Nel primo appello l’ex ad di Fs e Rfi era stato condannato a 7 anni. Moretti è stato condannato per i reati di disastro ferroviario, incendio e lesioni. Il solo reato di disastro ferroviario è contestato agli altri imputati. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel processo dibis per laferroviaria di(Lucca) del 29 giugno 2009 che costò la vita a 32 persone dopo il deragliamento e l’esplosione di un treno che trasportava gpl, l’ex ad di Ferrovie dello Stato e Rfi Mauro, che è uno dei 16 imputati, è statoa 5. La procura generale aveva chiesto peruna condanna a 6e 9 mesi. Nel primol’ex ad di Fs e Rfi era statoa 7è statoper i reati di disastro ferroviario, incendio e lesioni. Il solo reato di disastro ferroviario è contestato agli altri imputati. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Gimbe: +50% casi in 7 giorni, aumentano ricoveri, intensive e decessi… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - eleaugusta : RT @Bluefidel47: Ultime notizie. 1 milione di positivi sani, in isolamento domiciliare. Posso immaginare cosa succederà ad ottobre - VesuvioLive : Trenitalia potenzia il trasporto verso il mare: due nuove corse da Napoli Centrale a Formia-Gaeta -