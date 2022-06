Traffico Roma del 30-06-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBentrovati a questo giuramento da Simone Cerchiara sul Raccordo Anulare code per incidente sul tratto di carreggiata esterna tra la A24 la Tiburtina verso la A1 per Firenze incidente in via di Tor Bella Monaca verso la via Casilina code per incidente tra la via Tuscolana nella via Anagnina in uscita daaltro incidente sulla Nomentana altezza Santa Costanza Annibaliano sulla tangenziale intensoall’altezza di Batteria Nomentana siamo sulla carreggiata verso San Giovanni e nel quartiere Trieste attenzione alla chiusura di piazza Addis Abeba si tratta di lavori dettagli di queste e altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...