Tra soppressioni e ritardi è estate nera in Circumvesuviana

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na)- Sono giorni di forti disagi per gli utenti che si servono dei treni dellaper i loro spostamenti tra Napoli e diversi comuni della provincia. Tra tratte cancellate, corse soppresse e treni strapieni, pendolari e turisti sono costretti a convivere con un servizio che ai deficit abituati (convogli malconci eperenni) ha aggiunto fino al 31agosto quelli derivanti dalle scelte aziendali, che da lunedì 27 giugno ha eliminato tutte le corse lungo le linee Torre del Greco-Napoli via Centro direzionale (sostituite in parte da venti corse di autobus all’andata e altrettante al ritorno tra San Giorgio a Cremano e Napoli, con fermate nei pressi delle stazioni abitualmente servite dai treni, ma escludendo Torre del Greco, Ercolano e Portici) e Napoli-Pomigliano d’Arco, oltre alla ...

Agenzia ANSA

costoro c'è proprio il consigliere Ciampi secondo cui il presidente di Eav sarebbe 'Unico ... per coprire i fallimenti di una gestione caratterizzata da convogli che prendono fuoco,...Ma qui si tratta di cose diverse, di cose che con la guerra, con lo scontroi combattenti non c'... Di sparizioni nel nulla (quindi di presumibili) di autorità locali delle città ...