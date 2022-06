The Ferragnez, in arrivo la seconda stagione: ecco quando uscirà (Video) (Di giovedì 30 giugno 2022) E’ in arrivo la seconda stagione di The Ferragnez, la serie tv che vede protagonisti Chiara Ferragni, Fedez e tutta la loro famiglia. A darne la notizia è stata l’influencer attraverso delle Instagram Stories: Abbiamo un annuncio importante da farvi. Stiamo filmando la seconda stagione di The Ferragnez – la serie. Andrà in onda su Prime Video nel 2023 e siamo sicuri che vi emozionerà tantissimo. Ci vediamo su Prime Video. Dopo il successo della prima stagione, la coppia ha deciso di replicare. Con le prime puntate i due hanno raccontato ai loro follower la loro quotidianità rendendo noti anche alcuni lati molto intimi della loro vita, come le sedute dallo psicologo che hanno fatto molto chiacchierare il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 giugno 2022) E’ inladi The, la serie tv che vede protagonisti Chiara Ferragni, Fedez e tutta la loro famiglia. A darne la notizia è stata l’influencer attraverso delle Instagram Stories: Abbiamo un annuncio importante da farvi. Stiamo filmando ladi The– la serie. Andrà in onda su Primenel 2023 e siamo sicuri che vi emozionerà tantissimo. Ci vediamo su Prime. Dopo il successo della prima, la coppia ha deciso di replicare. Con le prime puntate i due hanno raccontato ai loro follower la loro quotidianità rendendo noti anche alcuni lati molto intimi della loro vita, come le sedute dallo psicologo che hanno fatto molto chiacchierare il ...

Pubblicità

sab_iduria : RT @PrimeVideoIT: Sì, avete capito bene! The Ferragnez - La Serie sta tornando ?????? ?? #TheFerragnezSeries #TheFerragnezLaSerie Seconda Stagi… - MondoTV241 : Fedez e Chiara Ferragni annunciano la seconda stagione di The Ferragnez-La Serie #chiaraferragni #fedez… - telodogratis : The Ferragnez la serie, seconda stagione su Prime Video - _cielodiperle : RT @PrimeVideoIT: Sì, avete capito bene! The Ferragnez - La Serie sta tornando ?????? ?? #TheFerragnezSeries #TheFerragnezLaSerie Seconda Stagi… - fisco24_info : The Ferragnez la serie, seconda stagione su Prime Video: nel 2023, Fedez e Feragni nello show, anche Leone e Vittor… -