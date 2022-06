Strage Viareggio | appello - bis | Moretti condannato a 5 anni

(Di giovedì 30 giugno 2022) L'ex ad di FS e Rfi Mauroè statoa 5nel processo dibis per laferroviaria di(Lucca) del 29 giugno 2009. Nel primoera stato ...

Nel primo appello l'ex ad di Ferrovie era stato condannato a 7 ...L'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello bis per laferroviaria di(Lucca) del 29 giugno 2009. Nel primo appello Moretti era stato condannato a 7 anni, in questo nuovo processo disposto dalla Cassazione la procura generale aveva ...L'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello bis per la strage ferroviaria di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009. (ANSA) ...