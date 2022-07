Si ritirano entrambe le cordate interessate | salta la gara per la nuova Diga foranea di Genova L’Authority | “Revisione del progetto”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo WeBuild-Fincantieri, questa mattina anche il raggruppamento Gavio-Caltagirone ha mandato una lettera all’Autorità portuale per ritirarsi. L’opera è legata al Pnrr e deve essere ultimata nel 2026 per non perdere i finanziamenti. I costruttori: “Base d’asta troppo bassa”

Genova " Ieri, con profondo rincrescimento" il raggruppamento tra WeBuild, Fincantieri, Fincosit e Sidra ha comunicato di non poter rispondere positivamente" all'invito ricevuto a presentare l'offerta ... Si ritirano entrambe le cordate interessate, salta la gara per la nuova Diga foranea di Genova Dopo WeBuild-Fincantieri, questa mattina anche il raggruppamento Gavio-Caltagirone ha mandato una lettera all'Autorità portuale per ritirarsi. L'opera è legata al Pnrr e deve essere ultimata nel 2026 ...