Pippo Inzaghi e Angela Robusti | per il battesimo del figlio hanno scelto Formentera

Un giorno importante per Pippo Inzaghi e Angela Robusti, il giorno del battesimo del loro piccolo Edo. La coppia ha scelto un luogo particolare per celebrare il sacramento che ha emozionato tutti e poi festeggiare. Pippo Inzaghi e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Robusti, sono volati a Formentera con tutti gli invitati, gli amici, i parenti. Poche persone ovviamente ma tanto amore intorno al piccolo festeggiato. L'allenatore e la sua compagna hanno organizzato un party informale scegliendo il bianco. Anche loro hanno seguito il mood di quest'anno. Sembra infatti che le mamme e i papà dei bambini adorino vestirsi come i festeggiati, in bianco sia per i ...

