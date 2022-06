‘Paranza dei bambini’ | ridotta la pena alla moglie del ras dei Buonerba

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha accolto la tesi dell’avvocato, la quarta sezione della Corte di Appello di Napoli (presidente Roberto Vescia) che ha ridotto da 30 a 20 anni di reclusione lainflitta nei confronti di Emilia Sibillo,del ras Giuseppe, condannata per l’omicidio di Salvatore D’Alpino, ritenuto legato ad Antonio Napoletano detto “o’ nannone” del clan Sibillo, de “La paranza dei bambini”. Il legale della Sibillo, sono omonima del vertice della paranza (composto, tra gli altri, proprio da Napoletano e dai fratelli Sibillo) Sergio Simpatico è riuscito a convincere i giudici che quell’omicidio non fu premeditato ma frutto di una decisione presa in pochi minuti. L’omicidio di Salvatore D’Alpino, detto “o’ brillante” risale al 31 luglio 2015: in un video agli atti si vide il sicario sparare, ...