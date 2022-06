Palinsesti 2022-2023: chi ha perso tutto (Di giovedì 30 giugno 2022) In questi caldi giorni estivi sono stati ufficializzati i Palinsesti televisivi in vista della stagione 2022/23, e in Rai sono numerosi i colpi di scena. Tra conferme e grandi novità, c’è anche spazio per la delusione di numerosi volti noti che, d’improvviso, si ritrovano senza una precisa collocazione nella Tv di Stato. Da Bianca Guaccero, reduce dalla chiusura di Detto Fatto, a Giancarlo Magalli che non avrebbe lasciato il segno, ecco chi non vedremo in Rai nella prossima stagione. Palinsesti Rai 2022-23, niente riconferma per Bianca Guaccero e Giancarlo Magalli L’estate è cominciata da pochi giorni e la televisione italiana è pronta a concedersi la sua meritata pausa estiva, in vista della stagione televisiva 2022/23. E mentre conduttori e conduttrici Mediaset e Rai si godono le vacanze, ecco che ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 giugno 2022) In questi caldi giorni estivi sono stati ufficializzati itelevisivi in vista della stagione/23, e in Rai sono numerosi i colpi di scena. Tra conferme e grandi novità, c’è anche spazio per la delusione di numerosi volti noti che, d’improvviso, si ritrovano senza una precisa collocazione nella Tv di Stato. Da Bianca Guaccero, reduce dalla chiusura di Detto Fatto, a Giancarlo Magalli che non avrebbe lasciato il segno, ecco chi non vedremo in Rai nella prossima stagione.Rai-23, niente riconferma per Bianca Guaccero e Giancarlo Magalli L’estate è cominciata da pochi giorni e la televisione italiana è pronta a concedersi la sua meritata pausa estiva, in vista della stagione televisiva/23. E mentre conduttori e conduttrici Mediaset e Rai si godono le vacanze, ecco che ...

