Nuoto di fondo | Barbara Pozzobon | “Ho perso con dei mostri sacri | gran passo avanti essere arrivata con loro”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Rimane a secconella 25 chilometri dinelle acque libere di Lupa Beach. Un quarto posto amaro per lei, che è stata per tutta la gara al fianco della tedesca Lea Boy, la brasiliana Ana Marcela Cunha e l’olandese Sharon Van Rouwendaal. L’azzurra è rimasta sempre in linea di galleggiamento, resistendo ai tentativi di staccarla. Tutte e quattro hanno corso una gara straordinaria, ma una delle quattro doveva rimanere a bocca asciutta: la volata ha ‘punito’ il tricolore, che è rimasto a bocca asciutta in questa gara consolandosi però con il primo posto nel medagliere con due ori, due argenti e due bronzi, grazie anche al successo della verdeoro al fotofinish sulla teutonica. “Stare ai piedi dal podio brucia, ma non così tanto come pensavo – debutta laai microfoni Rai – ho fatto una bella ...