“Momento no”. La notizia gela il pubblico di Amici: la coppia più bella in crisi (Di giovedì 30 giugno 2022) Alex Cosmary crisi? La notizia, a nemmeno 2 mesi dalla fine di Amici 21, ha gelato i fan del talent di Maria De Filippi che hanno sempre fatto il tifo per questa coppia nata nella scuola. coppia che ora sembra essere vicina alla rottura. E non è una voce, si è capito dalle parole del cantante che ha parlato della sua situazione sentimentale. Alex Wyse è stato ospite di Casa Chi e nell’intervista che ha rilasciato il 29 giugno scorso ha ovviamente parlato anche di Cosmary. Dopo aver ammesso di litigare spesso con la ballerina, ha aggiunto che il periodo è delicato e non particolarmente felice. Affermazioni certamente inaspettate per tutti. Alex Cosmary crisi? Cosa succede alla coppia di Amici 21 Nel dettaglio, tra le tante ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Alex Cosmary? La, a nemmeno 2 mesi dalla fine di21, hato i fan del talent di Maria De Filippi che hanno sempre fatto il tifo per questanata nella scuola.che ora sembra essere vicina alla rottura. E non è una voce, si è capito dalle parole del cantante che ha parlato della sua situazione sentimentale. Alex Wyse è stato ospite di Casa Chi e nell’intervista che ha rilasciato il 29 giugno scorso ha ovviamente parlato anche di Cosmary. Dopo aver ammesso di litigare spesso con la ballerina, ha aggiunto che il periodo è delicato e non particolarmente felice. Affermazioni certamente inaspettate per tutti. Alex Cosmary? Cosa succede alladi21 Nel dettaglio, tra le tante ...

Pubblicità

carlosibilia : 'Mi concentrerei più su chi, nel M5S, c’è stato con il sole e con la pioggia, a lottare ogni giorno. Noi siamo il M… - manu_99a : @Leo______25 Dando per veritiera la notizia, praticamente Maldini vuole rimanere quindi firmerà ma sta valutando l'… - Rob76282550 : @intuslegens Nessuna notizia da nessuna procura.. per il momento. Dobbiamo restare in vigile attesa... - OSINTI1 : Momento, la notizia sarebbe stata confermata da un portavoce dei militari ???? di Odesa, Serhiy Bratchuk. Foto dell'i… - Eh__tweet : @stacce2021 @semanthide3 @claudiovelardi Il memorandum è la notizia del giorno, quindi è il momento più appropriato… -