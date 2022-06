Milan, Elliott: “Blue Skye tenta di estrarre un valore a cui non ha diritto” (Di giovedì 30 giugno 2022) Elliott, società che controlla il Milan, attraverso un comunicato ha risposto alle accuse avanzate da Blue Skye sulla cessione del club Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 giugno 2022), società che controlla il, attraverso un comunicato ha risposto alle accuse avanzate dasulla cessione del club

Pubblicità

capuanogio : ?? Caso chiuso al #Milan, pronta la bozza del contratto di #Maldini. Riferirà direttamente a #Cardinale, non dovreb… - Lilibeth3090 : @FratelliRosson Praticamente quando si tratta di intervenire e farsi sentire sulle cose importanti Elliott lo fa ec… - elliott_il : @Julio19I0 @farted94 Insomma, mal che vada, curpa do Milan (Elliott, Gazidis, Paolo o un altro) e si risolve tutto. - DonKalulu20 : @furgeTX @elliott_il @milan_corner Ma mongo pongo oggi è a un matrimonio in sicilia stando alla foto che ha messo prima - elliott_il : @furgeTX @milan_corner Frega niente, Visnadi ha fatto il tweet per primo, quindi voglio che sia Visnadi. Sono ossessionato di quel uomo. -