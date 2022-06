“Mi denuncerà per stalking!”: Edoardo Tavassi lo ammette, questa volta si fa sul serio [VIDEO] (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ammissione di Edoardo Tavassi conferma la serietà della sua cotta: il verace romano non ha intenzione di mollare. Edoardo Tavassi (fonte instagram)Edoardo Tavassi si è configurato come uno dei personaggi più amati de “L’Isola dei Famosi”. Entrato in coppia con la ben più famosa sorella Guendalina, ha lasciato un’impronta indelebile nel format, rivelandosi un alleato insostituibile per molti compagni di avventura in Honduras. Il verace romano ha seguito a ruota la sorella nel carnet dei ritiri eccellenti, abbandonando il gioco a pochi giorni dalla finale a causa di un infortunio al ginocchio. Edoardo ha presenziato alla finale dallo studio di Cologno Monzese, esprimendo a chiare lettere le sue preferenze circa il potenziale vincitore. Ora che la ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ammissione diconferma la serietà della sua cotta: il verace romano non ha intenzione di mollare.(fonte instagram)si è configurato come uno dei personaggi più amati de “L’Isola dei Famosi”. Entrato in coppia con la ben più famosa sorella Guendalina, ha lasciato un’impronta indelebile nel format, rivelandosi un alleato insostituibile per molti compagni di avventura in Honduras. Il verace romano ha seguito a ruota la sorella nel carnet dei ritiri eccellenti, abbandonando il gioco a pochi giorni dalla finale a causa di un infortunio al ginocchio.ha presenziato alla finale dallo studio di Cologno Monzese, esprimendo a chiare lettere le sue preferenze circa il potenziale vincitore. Ora che la ...

Pubblicità

al3ssandrali : lei mi denuncerà per diffamazione - giuliana1655 : RT @sonoingenua_: Edoardo: “con Nicolas ci vedremo tanto… mi denuncerà per stalking probabilmente” ?? #isola - Godela27 : RT @anitablanco3: @1Poster1 @GiuseppeConteIT @beppe_grillo @DeMasiD_ @PalazzoChigi Quindi Draghi li denuncerà per diffamazione anche perché… - sissiisissi2 : RT @anitablanco3: @1Poster1 @GiuseppeConteIT @beppe_grillo @DeMasiD_ @PalazzoChigi Quindi Draghi li denuncerà per diffamazione anche perché… - anitablanco3 : @1Poster1 @GiuseppeConteIT @beppe_grillo @DeMasiD_ @PalazzoChigi Quindi Draghi li denuncerà per diffamazione anche… -