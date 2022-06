(Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Migliaia di persone hanno preso parte ai funerali del presidente di Luxottica,Del, al Palaluxottica di Agordo (Belluno). Negli ultimi giorni è stato un continuo viavai di amici, dipendenti e residenti della zona nel luogo della cerimonia, dove era stata allestita la camera ardente. Un maxischermo è stato allestito fuori dall'edificio per permettere a tutti di prendere parte alle esequie mentre due immensi striscioni con scritto "Grazie Presidente" sono stati issati davanti alla struttura. Un grande "Grazie di cuore, non ti dimenticheremo mai" è stato scritto su un cartellone da alcuni dipendenti. Per buona parte della mattinata è stato un continuo viavai di elicotteri e auto blu di imprenditori e volti noti arrivati nella placida valle bellunese per l'. Diversi dipendenti si sono ...

Per buona parte della mattinata è stato un continuo viavai di elicotteri e auto blu di imprenditori e volti noti arrivati nella placida valle bellunese per l'ultimo saluto. Diversi dipendenti si sono presentati. 5000 persone al Pala Luxottica di Agordo per l'ultimo saluto a Leonardo Del Vecchio. La moglie ringrazia i dipendenti: 'lui sarà sempre qui con voi'. Lutto cittadino: 2000 parcheggi. Agordo oggi si è fermata.