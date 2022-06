Luigi Strangis | ecco le prime date del tour estivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 giugno 2022), vincitore di Amici 2021, annuncia leestive del2022., ilil calendario completo UFFICIO STAMPA VIVO CONCERTI – WORDS FOR YOUparte con il, in partenza il 17 agosto, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico “” (pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First) che ha debuttato al primo posto della classifica italiana. Gli show, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, si terranno mercoledì 17 agosto a Porto Recanati (MC) all’Arena Beniamino Gigli, venerdì 19 agosto ...