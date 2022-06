Luglio da bollino rosso, allerta massima caldo in 19 città (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Luglio inizia con il caldo rovente, da bollino rosso, in 19 città su 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Domani è previsto ‘livello 3’, il più alto nella scala del ministero, per: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Per sabato 2 Luglio invece è previsto bollino rosso anche a Bolzano, Brescia e Triste. Nessun città è da livello verde, il più basso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) –inizia con ilrovente, da, in 19su 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Domani è previsto ‘livello 3’, il più alto nella scala del ministero, per: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Per sabato 2invece è previstoanche a Bolzano, Brescia e Triste. Nessunè da livello verde, il più basso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

italiaserait : Luglio da bollino rosso, allerta massima caldo in 19 città - StraNotizie : Luglio da bollino rosso, allerta massima caldo in 19 città - LocalPage3 : Luglio da bollino rosso, allerta massima caldo in 19 città - fisco24_info : Luglio da bollino rosso, allerta massima caldo in 19 città: (Adnkronos) - Le città a livello 3, sabato saliranno a… - infoitinterno : Primo weekend di luglio bollente, Campobasso ancora tra le città da bollino rosso -