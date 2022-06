Letizia di Spagna conquista i potenti con l’abito fucsia effetto push-up (Di giovedì 30 giugno 2022) Letizia di Spagna ha letteralmente lasciato senza fiato i capi di Stato col suo ultimo look. La Reina va sul sicuro, recupera dal suo guardaroba l’abito fucsia di Carolina Herrera, effetto push-up, e cascano tutti ai suoi piedi. Letizia di Spagna vince su Jill Biden Letizia di Spagna ha dato prova di grande stile nella settimana in cui Madrid ha ospitato il vertice della Nato. Lei ha brillato su tutte le First Lady e in particolare su Jill Biden che nonostante gli Oscar del la Renta e i tailleur bianchi non è riuscita a tenere testa alla moglie di Felipe. Nemmeno quando le due donne hanno visitato una vetreria indossando le stesse scarpe in corda che sono la vera passione della Reina. Il confronto coi loro look ha ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 giugno 2022)diha letteralmente lasciato senza fiato i capi di Stato col suo ultimo look. La Reina va sul sicuro, recupera dal suo guardarobadi Carolina Herrera,-up, e cascano tutti ai suoi piedi.divince su Jill Bidendiha dato prova di grande stile nella settimana in cui Madrid ha ospitato il vertice della Nato. Lei ha brillato su tutte le First Lady e in particolare su Jill Biden che nonostante gli Oscar del la Renta e i tailleur bianchi non è riuscita a tenere testa alla moglie di Felipe. Nemmeno quando le due donne hanno visitato una vetreria indossando le stesse scarpe in corda che sono la vera passione della Reina. Il confronto coi loro look ha ...

