La vittoria di Thomas | con la sindrome di down diventa “maturo” “E’ un modello per tutti”

Giorno speciale per la città di Vinci e per Thomas, 23 anni, affetto dalla sindrome di down, che ha sostenuto l'esame di maturità, concludendo il percorso scolastico per conseguire il diploma in un istituto professionale con indirizzo socio-sanitario. Tutta la felicità di Thomas per la conclusione del suo percorso scolasticoIl sorriso sulla faccia: l'arma di Thomas per sconfiggere la disabilità Asilo nido, materna, elementari, medie, superiori tutte affrontate sempre con il sorriso sulla faccia, con l'emozione della mamma Patrizia Polito e dell'insegnante e psicologa Elisabetta Fanti, che lo ha accompagnato dalla quarta elementare fino all'ultimo anno delle scuole superiori. Un ciclo che si è concluso alla presenza del sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, il quale ha voluto essere presente a questo ...

