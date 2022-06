Inter, l’Atalanta fa sul serio per Pinamonti: l’offerta! (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo un’annata tutt’altro che positiva, con la mancata qualificazione alle coppe europee, l’Atalanta vuole ripartire e per farlo lavora costantemente in ottica calciomercato, cercando un attaccante da affiancare a Muriel e Zapata, qualora dovessero restare entrambi. Come riporta il quotidiano sportivo Tuttosport, la dirigenza della Dea ha deciso di puntare forte su Andrea Pinamonti. Attaccante classe ’99 di proprietà dell’Inter, che quest’anno ha disputato una stagione incredibile con la maglia dell’Empoli. Andrea Pinamonti Inter Atalanta Grazie ai 13 gol messi a segno in 36 presenze in Serie A, Pinamonti ha attirato su di sé l’attenzione di numerosi club, anche del neopromosso Monza, che hanno bussato alla porta dell’Inter per sapere il costo del cartellino: ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo un’annata tutt’altro che positiva, con la mancata qualificazione alle coppe europee,vuole ripartire e per farlo lavora costantemente in ottica calciomercato, cercando un attaccante da affiancare a Muriel e Zapata, qualora dovessero restare entrambi. Come riporta il quotidiano sportivo Tuttosport, la dirigenza della Dea ha deciso di puntare forte su Andrea. Attaccante classe ’99 di proprietà dell’, che quest’anno ha disputato una stagione incredibile con la maglia dell’Empoli. AndreaAtalanta Grazie ai 13 gol messi a segno in 36 presenze in Serie A,ha attirato su di sé l’attenzione di numerosi club, anche del neopromosso Monza, che hanno bussato alla porta dell’per sapere il costo del cartellino: ...

