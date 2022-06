Gps, scioglimento riserva per chi consegue abilitazione e specializzazione entro il 20 luglio: istanze dall’8 al 21 luglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un avviso in merito a chi si è inserito nelle Gps con riserva con la promessa di ottenere l'abilitazione e la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un avviso in merito a chi si è inserito nelle Gps concon la promessa di ottenere l'e lasul sostegnoil 20. L'articolo .

