Fortaleza vs Estudiantes: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Fortaleza ospiterà l’Estudiantes in Brasile venerdì 1 luglio per l’andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores. Nonostante un brutto inizio di campionato, i padroni di casa hanno impressionato per avanzare al secondo posto, mentre i loro ospiti hanno superato il loro girone con 12 punti. Il calcio di inizio di Fortaleza vs Estudiantes è previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Prepartita Fortaleza vs Estudiantes: a che punto sono le due squadre Fortaleza Dopo essersi intrufolato al quarto posto nella classifica del Campeonato Brasileiro Serie A nell’ultima giornata della scorsa stagione, il Fortaleza si è guadagnato l’ingresso automatico nella fase a gironi della Copa Libertadores, ma ha dovuto sopportare un inizio difficile. Le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilospiterà l’in Brasile venerdì 1 luglio per l’andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores. Nonostante un brutto inizio di campionato, i padroni di casa hanno impressionato per avanzare al secondo posto, mentre i loro ospiti hanno superato il loro girone con 12 punti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Prepartitavs: a che punto sono le due squadreDopo essersi intrufolato al quarto posto nella classifica del Campeonato Brasileiro Serie A nell’ultima giornata della scorsa stagione, ilsi è guadagnato l’ingresso automatico nella fase a gironi della Copa Libertadores, ma ha dovuto sopportare un inizio difficile. Le ...

Pubblicità

periodicodaily : Fortaleza vs Estudiantes: pronostico e possibili formazioni #1luglio #copalibertadores - planetwin365ita : ?? I brasiliani del #Fortaleza hanno chiuso il girone F a quota 10 punti, mentre gli argentini dell'#Estudiantes han… - infobetting : Fortaleza CE-Estudiantes LP (Copa Libertadores, 1 luglio ore 2:30 CET): formazioni, quote, pronostici - Luxgraph : Pronostico Fortaleza-Estudiantes, statistiche... in disaccordo -