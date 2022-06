Decreto PNRR, concorsi pubblici: lingua straniera, InPa e Riforma insegnanti (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Decreto PNRR 2 diventa legge: in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione con modificazioni, del Decreto del 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il testo, contenente diverse misure per l’attuazione del PNRR, ha introdotto interessanti novità anche sul fronte dei concorsi pubblici. Le misure contenute nel Decreto-legge sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati con il PNRR entro il prossimo 30 giugno, data concordata con la Commissione Europea. Tra le tante si evidenziano, in particolare, l’obbligo di fatturazione elettronica, l’anticipo delle sanzioni per gli esercenti che non accettano pagamenti ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 giugno 2022) Il2 diventa legge: in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione con modificazioni, deldel 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il testo, contenente diverse misure per l’attuazione del, ha introdotto interessanti novità anche sul fronte dei. Le misure contenute nel-legge sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati con ilentro il prossimo 30 giugno, data concordata con la Commissione Europea. Tra le tante si evidenziano, in particolare, l’obbligo di fatturazione elettronica, l’anticipo delle sanzioni per gli esercenti che non accettano pagamenti ...

