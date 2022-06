Covid, su i ricoveri e i casi sono piu' di 94.000 (Di giovedì 30 giugno 2022) Sale decisamente la curva dei nuovi casi di Covid - 19 in Italia, con un aumento che ha riportato i numeri dei contagi a livelli confrontabili con quelli che si registravano nella seconda meta' del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Sale decisamente la curva dei nuovidi- 19 in Italia, con un aumento che ha riportato i numeri dei contagi a livelli confrontabili con quelli che si registravano nella seconda meta' del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, allarme della Fiaso: i ricoveri crescono del 17,7%, aumentano i problemi respiratori #ANSA - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 94.165 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - fanpage : Con un tasso di positività al 30% e ricoveri in aumento, in Lombardia torna l’allarme #Covid - fisco24_info : Covid Italia, in 7 giorni +50% contagi: (Adnkronos) - Il report Gimbe: aumentano anche ricoveri, intensive e morti… - CristinaSarauw : RT @HoaraBorselli: #Locatelli :” quarta dose dai 60 anni in su”. Ricoveri in rialzo. La realtà come arriva dalle prime stime ufficiali è pe… -