Covid Lazio | D’Amato | “+50% casi in 7 giorni ma no criticità ospedali”

(Adnkronos) – "Il virus sta rialzando la testa, abbiamo registrato un incremento del 50% dei casi di Covid-19 nell'ultima settimana, l'incidenza è salita a 853 casi ogni 100mila abitanti, ma la situazione negli ospedali non è critica. Lo evidenzia l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato a margine della presentazione del Piano per il recupero delle liste d'attesa. "Il tasso di occupazione – afferma D'Amato – è meno del 10% nei reparti di degenza ordinaria e meno del 4% nelle terapie intensive, molto lontano dalle soglie d'allerta". Tuttavia l'assessore rinnova "l'invito a utilizzare la mascherina, al chiuso e all'aperto in situazioni di assembramento". Quasi 48 milioni di euro per recuperare gli interventi chirurgici, i ricoveri ...

