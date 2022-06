Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso: in autunno su Rai1 la fiction con Massimiliano Gallo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si chiama Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso la nuova fiction con Massimiliano Gallo, tratta dai romanzi di Diego De Silva, che andrà in onda in autunno su Rai1. Tra le nuove fiction in onda in autunno su Rai1 c'è anche Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso, che vedrà Massimiliano Gallo impegnato nel ruolo del protagonista, già assai noto ai conoscitori dei romanzi "Non avevo capito niente", "Mia suocera beve" e "Divorziare con stile" di Diego De Silva, da cui la serie è tratta. Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso farà compagnia al pubblico del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si chiamad'insuccesso la nuovacon, tratta dai romanzi di Diego De Silva, che andrà in onda insu. Tra le nuovein onda insuc'è anched'insuccesso, che vedràimpegnato nel ruolo del protagonista, già assai noto ai conoscitori dei romanzi "Non avevo capito niente", "Mia suocera beve" e "Divorziare con stile" di Diego De Silva, da cui la serie è tratta.d'insuccesso farà compagnia al pubblico del ...

Pubblicità

infoitcultura : La Fabbrica delle Storie: presentate le nuove Fiction e Serie della RAI, da Mina Settembre a Vincenzo Malinconico - lostthemoth : RT @Whatever__11: VINCENZO MALINCONICO PER ME È GIÀ UN SÌ - dyltomgabe : RT @Whatever__11: VINCENZO MALINCONICO PER ME È GIÀ UN SÌ - Whatever__11 : VINCENZO MALINCONICO PER ME È GIÀ UN SÌ - Teleblogmag : Tratta dai romanzi di Diego de Silva. #vincenzomalinconico #massimilianogallo #rai1 #raifiction Iscriviti gratuita… -