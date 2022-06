Traffico Roma del 29-06-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buon pomeriggio incidente in via di Boccea 3 raccordo anulare a via Cornelia verso la Aurelio ripercussioni coda all’altezza di via Gino frontali E possibili tempo chiusure a Roma est sulla via Tiburtina a prestare attenzione un incidente all’altezza di viale del Tecnopolo di un’ora fa un incidente sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima verso Pomezia in via di risoluzione ma non si escludono ancora rallentamenti festa per i Santi Pietro e Paolo chiusa la via Ostiense all’altezza della Basilica nel trasporto pubblico orario festivo Ma stasera saranno accese le telecamere nei varchi ZTL di Trastevere e di San Lorenzo dettagli di queste di altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda Simone Cerchiara Buon pomeriggio incidente in via di Boccea 3 raccordo anulare a via Cornelia verso la Aurelio ripercussioni coda all’altezza di via Gino frontali E possibili tempo chiusure aest sulla via Tiburtina a prestare attenzione un incidente all’altezza di viale del Tecnopolo di un’ora fa un incidente sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima verso Pomezia in via di risoluzione ma non si escludono ancora rallentamenti festa per i Santi Pietro e Paolo chiusa la via Ostiense all’altezza della Basilica nel trasporto pubblico orario festivo Ma stasera saranno accese le telecamere nei varchi ZTL di Trastevere e di San Lorenzo dettagli di queste di altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

