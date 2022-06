Traffico Roma del 29-06-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma non trovati dalla redazione nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare permane Traffico molto intenso sulle strade prossime e adiacenti al litorale sulla Pontina abbiamo ancora con un Amen ti tra il raccordo il video per pratica di mare in direzione quindi di Latina sull’Aurelia cosa atlanti tra il raccordo anulare all’uscita di Aranova a Fregene situazione analoga sulla Roma Civitavecchia con le code e registra Torrimpietra e Cerveteri abbiamo code anche sulla Cristoforo Colombo tra il bivio per via di Malafede Castel Porziano per lavori rallentamenti in via Appia Nuova all’altezza di via delle Capannelle mentre la polizia locale Ci segnala difficoltà sull’Ardeatina dopo il Traffico è bloccato a causa della caduta di un albero lungo la sede stradale deviazioni ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdenon trovati dalla redazione nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare permanemolto intenso sulle strade prossime e adiacenti al litorale sulla Pontina abbiamo ancora con un Amen ti tra il raccordo il video per pratica di mare in direzione quindi di Latina sull’Aurelia cosa atlanti tra il raccordo anulare all’uscita di Aranova a Fregene situazione analoga sullaCivitavecchia con le code e registra Torrimpietra e Cerveteri abbiamo code anche sulla Cristoforo Colombo tra il bivio per via di Malafede Castel Porziano per lavori rallentamenti in via Appia Nuova all’altezza di via delle Capannelle mentre la polizia locale Ci segnala difficoltà sull’Ardeatina dopo ilè bloccato a causa della caduta di un albero lungo la sede stradale deviazioni ...

Pubblicità

romamobilita : Traffico intenso: Pontina, tra via Cristoforo Colombo e Pratica Di Mare/Torvajanica; A12 Roma-Civitavecchia, tra B… - GiuseppeAguina2 : La mia solidarietà a Cloe Bertini una delle attiviste ambientaliste che vanno sul GRA di Roma per ricordare a tutti… - viabilitasdp : 10:30 #A24 Coda in uscita a Vicovaro-Mandela provenendo da Roma per traffico intenso. - SkyTG24 : Roma, ambientalisti bloccano ancora traffico sul Gra: identificati - CarloBianconi7 : RT @nientologa: Auguri ai Pietro / Paolo / Paola e derivati e a tutti i romani che probabilmente trascorreranno questa festa imbottigliati… -