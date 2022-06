Pubblicità

LauraGi63815697 : RT @Ecatetriformis: Entro il prossimo anno si verificherà un aumento del numero delle forze di reazione rapida della NATO da 40 a 300 mila… - Ecatetriformis : Entro il prossimo anno si verificherà un aumento del numero delle forze di reazione rapida della NATO da 40 a 300 mila — Stoltenberg. - TwittGiorgio : La Nato si blinda: “Forze di intervento rapido aumentate a 300mila soldati” - forzearmateeu : Un nuovo post (Nato, Stoltenberg annuncia la moltiplicazione del contingente di risposta rapida: “Arriverà a 300mil… - infoitinterno : Nato, Stoltenberg: 'A Madrid svolta epocale'. Biden: 'Impegno schieramento forze' -

Agenzia ANSA

Lo ha detto il segretario generale Jens. "Si addestreranno lì, impareranno ad operare insieme alledi difesa nazionali e poi pre - posizioneremo l'equipaggiamento: attrezzature ...... la Svezia, la Turchia e per tutti noi" - ha detto. Sottolineando come la Russia ... Intanto, però, la Nato si 'riarma', aumentando a 300mila ledi reazione rapida, con un occhio ... Stoltenberg, forze aggiuntive Nato pronte entro prossimo anno - Mondo La ristrutturazione della Nato, deve coprire tutti i fianchi: l'Est subito, il Sud poco dopo e l'Artico nel medio termine.