Roma, aumentano gli scippi tra le strade del Centro: arrestate 11 persone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Continuano e aumentano gli scippi e i furti tra le strade del Centro di Roma. Ultimamente la situazione, già descritta da tanti cittadini "fuori controllo", si sta sempre di più confermando. La prassi è la stessa. Approfittarsi della calca, puntare i turisti più distratti, confondersi tra la gente e rubare. Leggi anche: Si calano dai tombini per rubare i cavi elettrici e telefonici: blackout all'Eur, disservizi per oltre 3mila persone Gli interventi dei Carabinieri Per questo motivo, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno intensificato i controlli, concentrandosi su questo tipo di furti nelle zone più frequentate della Capitale. L'arrivo di turisti stranieri ma anche italiani ha portato, inevitabilmente, una grossa confusione nel Centro vista dai ...

