Piquet chiama Hamilton 'negretto' in un'intervista: è bufera sull'ex campione brasiliano (Di mercoledì 29 giugno 2022) "È più della lingua. Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport. Sono stato circondato da questi atteggiamenti e preso di mira per tutta la mia vita. C'è stato un ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) "È più della lingua. Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport. Sono stato circondato da questi atteggiamenti e preso di mira per tutta la mia vita. C'è stato un ...

Luxgraph : F1, chiama Hamilton «negretto», bufera su Piquet #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina… - quaranta_vito : @Lotus_1979 @g_ambro Piquet a novembre 2021 (!!) lo chiama negretto (anche se adesso è peccato pure solo riportare… - infoitsport : Nelson Piquet chiama 'negretto' Lewis Hamilton/ Bufera F1, pilota 'Mentalità arcaica' - siwel44it : RT @_diana87: Si chiama Nelson Piquet. Parlare in generale di linguaggio discriminatorio e razzista non risolve il problema alla radice. - sophiaf1ferrari : RT @_diana87: Si chiama Nelson Piquet. Parlare in generale di linguaggio discriminatorio e razzista non risolve il problema alla radice. -