Nettuno, il Commissario sgombera il Palazzo dello sport: devastato nella notte da scritte vandaliche (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono bastate poche ore ai vandali per organizzarsi. E nella notte hanno colpito. A Nettuno il Palazzetto dello sport, appena rientrato in possesso del Comune dopo l’ordinanza emessa dal Commissario Straordinario Bruno Strati, è stato ricoperto di scritte oscene. Leggi anche: Disabilità, questionario choc a Nettuno: ‘Da 1 a 4 quanto ti vergogni dei tuoi figli’ ? L’ordinanza di sgombero Ma andiamo per gradi. Il 27 giugno il Dirigente firma l’ordinanza n. 112, con la quale si obbligano le due società che operano all’interno del palazzetto, la Polisportiva Giubileo 2000 e la New Body Zone, a lasciare la struttura entro 5 giorni. Nell’ordinanza si legge che le due società sono “occupanti” della struttura. L’ente proprietario, infatti, è il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono bastate poche ore ai vandali per organizzarsi. Ehanno colpito. Ail Palazzetto, appena rientrato in possesso del Comune dopo l’ordinanza emessa dalStraordinario Bruno Strati, è stato ricoperto dioscene. Leggi anche: Disabilità, questionario choc a: ‘Da 1 a 4 quanto ti vergogni dei tuoi figli’ ? L’ordinanza di sgombero Ma andiamo per gradi. Il 27 giugno il Dirigente firma l’ordinanza n. 112, con la quale si obbligano le due società che operano all’interno del palazzetto, la Poliiva Giubileo 2000 e la New Body Zone, a lasciare la struttura entro 5 giorni. Nell’ordinanza si legge che le due società sono “occupanti” della struttura. L’ente proprietario, infatti, è il ...

CorriereCitta : Nettuno, il Commissario sgombera il Palazzo dello sport: devastato nella notte da scritte vandaliche - ilClandestinoTW : I vertici del centro anziani di Nettuno a confronto con il Commissario Strati - crasicap : So poco della vicenda, so però che queste assurdità sono frequenti quando si scambiano i bisogni per suppliche e i… - ilClandestinoTW : Il Commissario Strati riparte dal Bilancio, Nettuno guarda avanti - ilClandestinoTW : Il Commissario di Nettuno Strati: “C’è molto da fare, riorganizzeremo il Comune” -