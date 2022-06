Nato, Draghi “Finlandia e Svezia rafforzano l'Alleanza” (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia accoglie con favore l'adesione all'Alleanza Atlantica di Finlandia e Svezia, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di Washington”.E' quanto afferma il premier Mario Draghi in una dichiarazione al vertice di Madrid.“Si tratta di una decisione sovrana, assunta democraticamente, da due Paesi che sono membri dell'Unione Europea – aggiunge – e che condividono i principi ispiratori dell'Alleanza Atlantica, con la quale da anni collaborano strettamente. Svezia e Finlandia rafforzeranno il carattere dell'Alleanza come comunità basata sullo stato di diritto e sui valori democratici. Con le loro capacità, i due Paesi contribuiranno in modo significativo alla sicurezza ed alla missione difensiva dell'area euro-atlantica”.La sicurezza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia accoglie con favore l'adesione all'Atlantica di, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di Washington”.E' quanto afferma il premier Marioin una dichiarazione al vertice di Madrid.“Si tratta di una decisione sovrana, assunta democraticamente, da due Paesi che sono membri dell'Unione Europea – aggiunge – e che condividono i principi ispiratori dell'Atlantica, con la quale da anni collaborano strettamente.rafforzeranno il carattere dell'come comunità basata sullo stato di diritto e sui valori democratici. Con le loro capacità, i due Paesi contribuiranno in modo significativo alla sicurezza ed alla missione difensiva dell'area euro-atlantica”.La sicurezza ...

