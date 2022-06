Monreale | 306 nuovi contagi in 7 giorni | aumentano i casi

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Anche adi positività al Covid-19. L’ultima settimana, in particolare, ha fatto registrare un incremento considerevole. Sono 306 iregistrati nella settimana che va dal 20 al 26 giugno. E l’incidenza per 100.000 abitanti nei setteè salita a 797,89 con una variazione rispetto alla scorsa settimana del (live.it)

