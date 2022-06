Pubblicità

sportli26181512 : Maximiano in 'saldo': il Napoli ci pensa: Maximiano in 'saldo': il Napoli ci pensa Il portiere è retrocesso col Gr… -

La Gazzetta dello Sport

Tra le squadre che hanno mostrato interesse - già da tempo - c'è il Napoli, pronto però adesso ad affondare il colpo proprio perché la clausola rescissoria disi è dimezzata in virtù del ...Tra le squadre che hanno mostrato interesse - già da tempo - c'è il Napoli, pronto però adesso ad affondare il colpo proprio perché la clausola rescissoria disi è dimezzata in virtù del ... Maximiano in "saldo": il Napoli ci pensa Il portiere è retrocesso col Granada e quindi la clausola rescissoria si è dimezzata. Il club di De Laurentiis punta al prestito con riscatto ...