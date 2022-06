MARCO GIALLINI: SCHIAVONE SU RAI1? SCELTA SBAGLIATA, I GIOVANI GUARDANO AMAZON (Di mercoledì 29 giugno 2022) MARCO GIALLINI ha preso male la promozione del suo Rocco SCHIAVONE su RAI1. Intervenuto al Festival di Taormina per presentare il film “La mia ombra è tua”, l’attore ha bocciato la SCELTA di trasmettere la quinta stagione sulla rete ammiraglia, sparando a zero sul pubblico della Tv di Stato e facendo un bello spot ad AMAZON. Chissà la felicità a Viale Mazzini…! Rocco SCHIAVONE su RAI1? Non la trovo una SCELTA giusta, è sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete. E poi RAI1 non la vedo mai, le cose che fanno non mi fanno impazzire. I GIOVANI comunque la vedranno su AMAZON, la sera escono e vivono, non si piazzano davanti alla tv. Io ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha preso male la promozione del suo Roccosu. Intervenuto al Festival di Taormina per presentare il film “La mia ombra è tua”, l’attore ha bocciato ladi trasmettere la quinta stagione sulla rete ammiraglia, sparando a zero sul pubblico della Tv di Stato e facendo un bello spot ad. Chissà la felicità a Viale Mazzini…! Roccosu? Non la trovo unagiusta, è sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete. E poinon la vedo mai, le cose che fanno non mi fanno impazzire. Icomunque la vedranno su, la sera escono e vivono, non si piazzano davanti alla tv. Io ...

