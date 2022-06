L’Équipe titola | Xavi Simons lascia il PSG per il PSV Eindhoven senza subire un prestito

(Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 08:43:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da: È con lo status di giocatore libero che è entrato a far parte della rosa del vicecampione d’Olanda, impegnandosi fino al 2027. Lo hanno confermato i vertici del PSV in un comunicato stampa pubblicato nella notte tra martedì e mercoledì: “Il contratto dia Parigi è scaduto quest’estate. Aveva la possibilità di estendersi in Francia, ma ha preferito il PSV ai campioni di Francia, con i quali ha giocato nove partite la scorsa stagione. » Una clausola di riscatto scivolata dal PSG? Formatosi al Barça,era arrivato a Parigi nel 2019, con l’etichetta di grande speranza del calcio europeo. Ma in tre anni quello che ha brillato la scorsa stagione in ...

